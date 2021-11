AA Gent vergeet het af te maken en blijft steken op gelijkspel tegen Partizan Belgrado

AA Gent heeft in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Partizan Belgrado. De Buffalo’s waren de betere ploeg en zagen in de eerste helft twee doelpunten afgekeurd worden. Een knap afstandsschot van Urosevic (ex-OHL) bracht de thuisploeg in de tweede helft in moeilijke papieren, maar Gent knokte terug. Tissoudali maakte de verdiende gelijkmaker. Gent blijft zo leider in groep B in de Conference League.