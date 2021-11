Deze eekhoorn denkt dat hij in een ‘Mission Impossible-film’ meespeelt. Het beestje lapt alle regels van de zwaartekracht aan zijn been en klautert langs de zijkant van een huis op alsof het niets is. De man die het opvallende filmpje maakte, gaf de eekhoorn de toepasselijke naam ‘squirrel-spiderman’