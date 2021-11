Cultuurcentrum van Hasselt viert vijftigjarig bestaan

Hasselt

Met een ongezien festival, dat vijf maanden zal duren en waar 50 projecten worden getoond, viert het cultuurcentrum van Hasselt in het najaar van 2022 dat het een halve eeuw bestaat. CCHA was in 1972 een pionier. Behalve parochiezalen en hier en daar een casino had Limburg niets. De toenmalige Hasseltse burgemeester Paul Meyers stak visionair zijn nek uit om Limburg een plek te geven waar cultuur niet enkel getoond wordt maar ook gemaakt.