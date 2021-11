Dilsen-Stokkem

Bij de politie is donderdag rond 7 uur een melding binnengekomen van een man die op de Kinrooierdijk een vos tegen zijn auto had aangekregen. Het dier was dood en werd aan de kant gelegd. De avond voordien - rond 21.45 uur - was bij de politie Maasland ook al nota gemaakt van een ongeval met een ree op de Europalaan in Dilsen. De auto is beschadigd. Het ree verdween in het bos. mm