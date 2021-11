Bruidegom bekent vier dagen na huwelijk dat hij zijn vrouw gedood heeft

Bron : the sun, the telegraph

Zondag was de politie op de hoogte gebracht van de vondst van een verdachte koffer die verstopt was dichtbij een speeltuin in het Engelse dorp Halifax, in West Yorkshire. De agenten vonden er het levenloze lichaam in van Dawn Walker, een 52-jarige vrouw die in de buurt woonde en een dag eerder in het huwelijksbootje was gestapt.

Dezelfde dag nog werd haar kersverse echtgenoot opgepakt. Drie dagen later heeft Thomas Nutt (45) bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. Dat zei zijn advocate in een virtuele rechtbankzitting. “De beklaagde geeft toe dat hij het slachtoffer gedood heeft. Maar hij heeft dat niet bewust gedaan en heeft haar geen pijn gedaan.”

Wat er dan wel gebeurd is, zal moeten blijken. Op 10 februari zal de zaak een volgende keer behandeld worden en het proces zal starten op 25 juli.

De familie van het slachtoffer liet intussen voor het eerst van zich horen via een mededeling die door de politie verspreid werd. “We schrijven dit met veel verdriet. We zijn een geliefde dochter, moeder, oma, zus, tante en vriendin verloren. In omstandigheden buiten onze macht ben je zo plots van ons afgenomen.”