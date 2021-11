KRC Genk klaagt samenstelling kalender aan met statement: “Zondagavond geen tijdstip voor familieclub”

Vlak voor de aftrap van de Europese thuiswedstrijd tegen West Ham stuurde KRC Genk een statement de wereld in. De club klaagt daarin de kalendermanager aan nadat die eerder deze week opnieuw een aantal zondagavondwedstrijden had toegewezen aan blauw-wit.

Het officiële statement:

KRC Genk is een familieclub. Dat weet iedereen in voetbalminnend België, en zelfs daarbuiten. De kalendermanager legde afgelopen dinsdag in samenspraak met Eleven Sports de speelmomenten vast voor speeldagen 17 tot en met 22 van de Jupiler Pro League. Opnieuw stellen we objectief vast dat onze club een disproportioneel aantal keer op zondagavond om 21.00 uur moet spelen. KRC Genk en haar supporters betreuren dit en dringen aan op een meer evenwichtige verdeling van de speelmomenten.

Tot en met speeldag 22 zal KRC Genk in totaal zeven keer op zondagavond om 21.00 uur gespeeld hebben. De bekendmaking van de kalender leidde onmiddellijk tot grote ontevredenheid bij onze supporters. Als club delen we hun grieven. We merken op dat de verdeling van de speelmomenten over de verschillende clubs niet evenwichtig is. Voor een familieclub als de onze, die overigens ook in uitwedstrijden op de steun van veel supporters kan rekenen, is een wedstrijd om 21.00 uur een doorn in het oog.

We beseffen als club maar al te goed dat een voetbalkalender opstellen een zeer complexe puzzel is. Alle respect, dus, voor de Kalendercommissie. Dat onze club actief is in de UEFA Europa League en vele internationals telt, zorgt er inderdaad voor dat we vaker op zondag moeten spelen om de rustdagen voor onze spelers te maximaliseren. Van de 22 wedstrijden werken we er dan ook 16 af op zondag. Dat verklaart echter nog niet waarom bijna de helft daarvan om 21.00 uur plaatsvindt, een lastig tijdstip voor onze supporters.

KRC Genk heeft intussen zijn bezorgdheid overgemaakt aan de Kalendercommissie. Na een constructief onderhoud heeft de kalendermaker bevestigd om tot een evenwichtigere verdeling te komen bij de resterende speelmomenten.