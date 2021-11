ZOL moet reguliere zorg opschorten door forse stijging coronapatiënten

Genk

Het ziekenhuis Oost-Limburg sluit vijf operatiezalen en stelt operaties en behandelingen van reguliere patiënten uit omdat het aantal coronapatiënten sterk stijgt. Het Universitair Ziekenhuis in Gent zegt dat het een fout signaal is om voorrang te geven aan coronapatiënten en zegt dat ze dat dan ook niet gaan doen. De meeste covidpatiënten die op intensieve terecht komen zijn niet gevaccineerd. We kunnen deze mensen geen privileges geven, zegt hoofdarts Frank Vermassen.