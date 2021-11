Gynaecoloog wil meer aandacht voor endometriose, maar wat is het? Wie krijgt het en wat kun je eraan doen?

In ons land kampt één op de tien vrouwen met endometriose, een aandoening die aan de basis kan liggen van een heleboel klachten waaronder elke maand opnieuw hevige menstruatiepijn. Gynaecoloog Jasper Verguts, verbonden aan het endometriosecentrum van het Jessaziekenhuis in Hasselt, wil met een campagne - die nog loopt tot in maart - een breed publiek informeren over het nog te vaak onbekende ongemak.