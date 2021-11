Beringen

In de Tempelsstraat in Paal is donderdag een inbraak in een vrachtwagen vastgesteld. De dieven kregen de laadbak niet geforceerd. Dit feit wordt gelinkt aan andere diefstallen het voorbij weekend in Paal. Toen werd er ingebroken in een tuinhuis in de Helmsteeg en in een voertuig in de Sint Jorisstraat. mm