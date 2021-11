Zo smaakt de liefde volgens Ketnetwrapster Gloria Monserez

Het ging Gloria Monserez voor de wind in De slimste mens ter wereld. Met zeven deelnames is ze voorlopig de beste speelster van het seizoen én keert ze zeker terug in de finaleweken. Combineer dat alles met een job als Ketnetwrapster, presentatrice bij Studio Brussel en een rol als ambassadeur voor De Warmste Week, en het hoeft niet te verbazen dat ze soms uren in een dag tekortkomt. Gelukkig wist Monserez toch even tijd vrij te maken voor onze videorubriek ‘… kopt binnen’.