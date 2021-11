Zondag strijden de dames U23 om de Europese sterrentrui. De kans dat een Nederlandse die trui pakt, is zowat honderd procent, want met Puck Pieterse, Sjirin Van Anrooij en Fem Van Empel vaardigt Nederland een vlijmscherp en podiumwaardig trio af. Ook de Hamse Julie Brouwers (18) staat aan de start, maar ze beseft dat het oranje geweld te straf is.