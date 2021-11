Lichte strafvermindering voor politieman die Mawda (2) tijdens achtervolging doodschoot

Het hof van Beroep heeft donderdag in Bergen de politieman, die in 2018 tijdens een achtervolging op een illegalentransport per ongeluk de kleine Mawda Shawri (2) heeft doodgeschoten, een lichte strafvermindering toegekend: van 12 naar 10 maanden met uitstel. Dat bevestigt zijn advocaat meester Laurent Kennes aan onze redactie.

Het drama speelde zich in de nacht van 17 op 18 mei 2018 af op de E42 Luik -Doornik. Een lokale politiepatrouille zette de achtervolging in op een bestelwagen, waarin een 30-tal vluchtelingen zaten die de oversteek naar Engeland wilden wagen. Onder hen Mawda met haar vader, moeder en broertje van 3 jaar.

De bestuurder van de bestelwagen weigerde steevast om het bevel van de achtervolgende politie om te stoppen op te volgen. Op een bepaald ogenblik trok de begeleidende politieman in de auto van de Wegpolitie zijn wapen. Net dan voerde de bestelwagen een gevaarlijke manoeuvre uit, waardoor de politiewagen plots moest uitwijken. Het schot ging af en de kogel trof de kleine Mawda in het hoofd. Zij overleefde het niet.

In eerste instantie werd de politieman die schoot veroordeeld voor onvrijwillige doodslag door gebrek aan voorzorg. Hij had volgens de rechtbank in deze omstandigheden nooit zijn wapen mogen trekken, laat staan gebruiken. De politieman tekende beroep aan omdat hij aanstuurde op vrijspraak of tenminste op opschorting van uitspraak. Maar dat gunde het hof van beroep hem dus niet.

