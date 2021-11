De Watergroep ziet de grondwaterstand in Bovelingen dalen en gaat op zoek naar alternatieve waterwinningen. — © Tom Palmaers

Heers

De Watergroep wil in de toekomst in Bovelingen (Heers) veel minder water oppompen uit de ondergrond. Dat heeft volgens de watermaatschappij niets te maken met scheuren in de huizen van buurtbewoners, maar wel met de daling van de grondwaterlaag.