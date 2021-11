Lianne Tan bereikt kwartfinales na opgave topreekshoofd op Hylo Open badminton

Na een overtuigende overwinning in de eerste ronde stond Lianne Tan (BWF 38) donderdag in de tweede ronde van het Hylo Open badminton in het Duitse Saarbrücken tegenover de Thaise Ratchanok Intanon, de nummer 8 van de wereld en het topreekshoofd. De 30-jarige Bilzense stond met 21-15, 7-21 en 11-6 aan de leiding toen haar tegenstandster na 37 minuten de handdoek in de ring gooide.