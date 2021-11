Tomorrowland Winter is volledig uitverkocht

Liefst 18.000 feestvierders trekken in maart volgend jaar naar de Franse Alpen voor Tomorrowland Winter. De editie is zo op enkele weken tijd al volledig uitverkocht. Na twee jaar is het populaire festival dus terug van weggeweest. Van 19 tot 26 maart wijkt Tomorrowland uit van de Schorre in Boom naar het skioord Alpe d’Huez in Frankrijk. Onder meer de dj’s Afrojack, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies zullen er hun opwachting maken.