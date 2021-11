Macaulay Culkin herrijst als model op catwalk van Gucci

De Amerikaanse acteur Macaulay Culkin, bekend van de Home alone-films en later vooral van zijn gevecht tegen verslavingen, is helemaal terug. Het Italiaanse luxemerk Gucci schoof de 41-jarige ster naar voor als model tijdens een modeshow in Los Angeles.

Een acteur spotten op de catwalk van Gucci is niets bijzonders. Creatief directeur Alessandro Michele heeft met Jared Leto al jaren een vaste muze. Dinsdagavond verbaasde de ontwerper echter met een andere, oude bekende, als model op zijn Love Parade-defilé. Niemand minder dan Macaulay Culkin, kindsterretje uit Home alone en Richie rich, flaneerde met beide handen in de zakken over Hollywood Boulevard in een seventies outfit met Hawaïaanse allures, klompen en gigantische bril van het merk.

Macaulay Culkin — © AFP

Waren getuige van het catwalkloopje van Culkin: Serena Williams, Billie Eilish, Lizzo, Miley Cyrus en Gwyneth Paltrow. Die laatste viel op omdat ze schitterde in een vuurrood pak … hetzelfde als vijfentwintig jaar geleden op de MTV Music Awards.

