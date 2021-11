Gaël Monfils geeft forfait: Djokovic naar kwartfinales Masters Parijs zonder te spelen

De Fransman Gael Monfils (ATP 22) moet verstek laten gaan voor zijn wedstrijd in de achtste finales van donderdag tegen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic op het ATP Masters 1.000-toernooi in het Franse Parijs-Bercy (hard/2.603.700 euro). Monfils heeft last van een spierblessure in zijn adductoren.

In de kwartfinales, waar de Serviër zich dus zonder te spelen voor plaatst, staat Djokovic tegenover de winnaar van het duel tussen de Brit Cameron Norrie (ATP 13), die onlangs Indian Wells won, en de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 26).

Het toernooi in Parijs is voor Djokovic zijn terugkeer in competitie. Hij speelde niet meer sinds zijn nederlaag in de finale van de US Open op 12 september tegen de Rus Daniil Medvedev. Om extra wedstrijdritme op te doen met het oog op de ATP Finals in Turijn (14-21 november) schreef hij zich ook voor het dubbelspel in in de Franse hoofdstad, waar hij in de tweede ronde verloor.