Pastoor reageert verbolgen op seksfilmpje in kerk in Bree. — © TV Limburg

Bree

Het seksfilmpje dat een koppel heeft opgenomen in de Sint-Michielskerk in Bree blijft reacties uitlokken. In ons nieuws van gisteren noemde burgemeester Liesbeth Van der Auwera het filmpje al erg respectloos en juridisch expert Tom Van Overbeke liet weten dat het koppel voor de feiten een celstraf tot een jaar riskeert. Ook pastoor Jaak Janssen reageert verbolgen op de expliciete beelden. Hij vraagt zich af welke boodschap het koppel de kerk nu precies wil geven. Ondertussen heeft het parket van Limburg het onderzoek in handen.