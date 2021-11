Maasmechelen

Het is deze week een belangrijke week voor het klimaat met de klimaattop in Glasgow, Schotland. Om meer inzicht te geven in de staat van het klimaat presenteren wij daarrond de reeks Klimaatverandering en extreem weer. Vandaag zijn we toe aan aflevering 4, waarin we op bezoek gaan bij Ecotron in Maasmehelen, waar onderzoekers van de UHasselt diverse klimaatscenario’s onderzoeken.