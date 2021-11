“Op de plaats van de aanrijding bevindt zich een oude badkamer, en het ligbad is enkele tientallen centimeters verschoven”, vertelt bewoonster Godelieve Brebels. — © gvb

Oudsbergen

Woensdagavond is in Oudsbergen een wagen uit de bocht gegaan op de Weg naar Ellikom en tegen de gevel van een woning beland. De bestuurder reed aanvankelijk verder, maar kwam zich later verontschuldigen. “Hij beweerde nog dat zijn vriendin achter het stuur zat, maar de buren hadden duidelijk een man gezien”, zegt de bewoonster.