Levenslange celstraf voor Duitse moeder (28) die vijf kinderen doodde: “Je zal ze nooit meer zien”

Een 28-jarige vrouw is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van vijf van haar zes kinderen. Ze gaf de slachtoffers medicatie waardoor ze slaperig werden en verstikte of verdronk ze vervolgens een voor een in bad.

Christiane K. heeft volgens de openbaar aanklagers uit woede gehandeld nadat ze een foto op Facebook had gezien van haar vervreemde echtgenoot met zijn nieuwe vriendin. Ze stuurde haar ex een bericht waarin ze zei dat hij zijn kinderen nooit meer zou zien.

De politie vond de lichamen van de kinderen in september 2020. De slachtoffers waren 1, 2, 3, 6 en 8 jaar oud. Het zesde kind, toen 11 jaar, was op school toen zijn drie zusjes en twee broertjes door hun moeder werden gedood. K. komt in de eerste vijftien jaar van haar celstraf niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Duitse media schrijven dat K. haar oudste zoon had gevraagd om samen met haar zelfmoord te plegen. Nadat de jongen had geweigerd, deed de vrouw zelf een poging. K. sprong voor een trein bij het station van Düsseldorf, maar overleefde het. Ze zei later dat een onbekende man bij haar thuis had ingebroken en haar kinderen had gedood.