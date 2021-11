Youri Tielemans maakt kans op titel van Speler van de Maand in Premier League

Na een wat moeizame start van het seizoen is Youri Tielemans weer helemaal terug. De middenvelder van Leicester City ziet zijn betere vormpeil beloond met een nominatie voor de Speler van de Maand in de Premier League. Dat heeft de Engelse competitie donderdag bekendgemaakt.

De Rode Duivel speelde in alle vier de wedstrijden van zijn club in oktober en scoorde twee fraaie doelpunten. Hij lobde David De Gea subtiel in de 4-2 zege tegen Manchester United en haalde daarna verschroeiend uit tegen Brentford, waar zijn ploeg met 1-2 won.

Naast Tielemans zijn ook Ben Chilwell (Chelsea), Maxwel Cornet (Burnley), Phil Foden (Manchester City), Tino Livramento (Southampton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Declan Rice (West Ham) en Mohamed Salah (Liverpool) genomineerd. Michail Antonio (West Ham) en Cristiano Ronaldo (Manchester United) wonnen in augustus en september de prijs voor Speler van de Maand.

© Action Images via Reuters

Het is van september 2018 geleden dat er nog eens een Belgische winnaar van de Speler van de Maand was. Eden Hazard, toen bij Chelsea, had de trofee na oktober 2015 voor de tweede keer gewonnen. Met Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015) en Romelu Lukaku (maart 2017) hebben verschillende andere Belgen de prijs ook al gewonnen.