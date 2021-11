Zoek de verschillen: Gwyneth Paltrow draagt dezelfde outfit als 25 jaar geleden

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow (49) verscheen dinsdag op de Hollywood Boulevard in Los Angeles, waar het Love Parade- defilé van het Italiaanse modemerk Gucci plaatsvond. Voor de gelegenheid droeg ze een rood fluwelen pak dat al 25 jaar in haar kast hangt. De verschillen tussen vroeger en nu? Nauwelijks te bespeuren ...

Flashback naar 1996: een piepjonge Gwyneth Paltrow komt naar de MTV Music Awards in een rode powersuit met satijnen biesjes ter hoogte van de zakken. Ze combineert het ensemble met een mooi hemd in gebroken wit. Haar hoogblonde haren krijgen een eenvoudige een middenscheiding en zijn achteraan samengebonden in een eenvoudig staartje.

Dinsdagavond 2 november 2021, precies 25 jaar later, deed ze dat nog eens over. Ze demonstreerde op de glamoureuze Gucci-modeshow dat ze nog steeds in haar pak past. Om de gelijkenissen met een kwarteeuw geleden nog treffender te maken, droeg ze ook nu een hemd in gebroken wit en stylde ze haar kapsel op dezelfde manier. Het moet gezegd: de ster is werkelijk nog geen haar veranderd.

Over het pak

De outfit werd oorspronkelijk ontworpen door de Amerikaanse designer Tom Ford voor Gucci, maar werd opnieuw uitgebracht door huidig creatief directeur Alessandro Michele. De vlammende creatie werd in april van dit jaar geherintroduceerd tijdens de modeshow ter ere van Gucci’s honderdjarige bestaan.