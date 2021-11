19 landen zullen stoppen met financiering van fossiele brandstoffen in buitenland

Minstens negentien landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken, beloven een einde te maken aan hun overheidssteun voor fossielebrandstofprojecten in andere landen tegen eind 2022. Ze hebben daar donderdag een overeenkomst over gepresenteerd op de klimaattop COP26 in Glasgow. Of België de deal zal ondertekenen, is nog niet duidelijk.