Voedingsprijzen wereldwijd op hoogste niveau sinds 2011

De wereldwijde voedselprijzen zijn in oktober gestegen naar hun hoogste niveau sinds juli 2011. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

De FAO-index van voedingsprijzen steeg met 3 procent tegenover september, naar 133,2 punten. Op jaarbasis gaat het om een stijging van 31,3 procent, aldus de organisatie. De index meet de maandelijkse variatie van de internationale prijzen van een mandje met basislevensmiddelen en nadert het record van 137,6 punten, geregistreerd in februari 2011.

Voor de vijfde maand op rij steeg de prijs van tarwe, met 5 procent op maandbasis en 38,3 procent op jaarbasis. Dat is het hoogste niveau sinds november 2012. De stijging is vooral te wijten aan de beperkte oogsten in de voornaamste uitvoerende landen, zoals Canada, Rusland en de Verenigde Staten, aldus de FAO.

De prijs van plantaardige oliën steeg dan weer met 9,6 procent op maandbasis, naar het hoogste niveau ooit. De prijs van palmolie steeg voor de vierde maand op rij. De FAO-index noteerde wel een daling van de vleesprijs met 0,7 procent tegenover september.