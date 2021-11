Louis Vervaeke zet eigen ambities opzij en wordt helper bij Deceuninck - Quick-Step: “Dat ik deze trui mag dragen is ongelooflijk”

Vervaeke is profrenner sinds 2014, eerst bij de Lotto-ploeg en nadien bij Sunweb (2018-2019) en Alpecin-Fenix (2020-2021). In de meest recente Giro eindigde hij net in de top 20 van het algemene klassement. Hij won ook de bergtrui in de Ronde van Duitsland.

“Louis is een heel vriendelijke kerel, met altijd een grote glimlach”, reageert CEO Patrick Lefevere. “We hebben een langetermijnvisie om te strijden voor een eindzege in de grote ronde, en daarvoor hebben we ook sterke helpers nodig in de bergen. Louis beschikt over veel kwaliteiten, hij kan onze kopmannen ondersteunen op de beklimmingen en kan misschien voor zijn eigen kans gaan wanneer zich een mogelijkheid voordoet. We hopen Louis een mooie omgeving te geven waarin hij zich goed voelt en waar hij zich verder kan ontwikkelen.”

© BELGA

Vervaeke kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij DQS. “Toen ik klein was, kocht ik voor mezelf een blauwe trui en reed ik met mijn broer en vrienden op straat. Dat ik nu deze trui in het profpeloton mag dragen is ongelooflijk. Ik heb al wat ervaring en heb tot nu toe voor verschillende ploegen gereden. Elke ploeg heeft een ander verhaal, een andere manier van werken en elke keer leer je weer wat bij. Ik kijk er echt naar uit om nieuwe dingen te leren bij het ‘Wolfpack’, te koersen met deze renners en de staf te leren kennen.”

“Ik hoop de komende jaren een stap vooruit te zetten in mijn klimvaardigheden. Ik zal vooral helpen en werken voor de kopmannen in de ploeg waar en wanneer mogelijk. Toen ik in juli 2014 profwielrenner werd, kon ik net niet doorbreken als toprenner in de bergen. Dus ik ben blij dat ik me kan blijven verbeteren en de andere jongens kan helpen, en dan zien we wel hoe het loopt.”