Het is van juni geleden dat er zo veel coronapatiënten op intensieve zorgen lagen. Operaties worden uitgesteld, personeel valt uit en de mentale druk is hoger dan ooit. “De overheid verwacht dat we bedden vrijhouden voor covid-patiënten, maar hen voortrekken is een fout signaal geven en dus gaan we dat niet doen”, zegt Frank Vermassen, hoofdarts aan de UZGent.