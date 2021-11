UCI maakt eindstand wereldranglijst 2021 bekend: geen nummer één voor Wout van Aert, België is het beste wielerland

Tadej Pogacar won dit jaar naast de Tour ook onder anderen Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Goed voor een totaalscore van 5363 punten. Dat zijn er bijna duizend meer dan Wout van Aert. Een straffe score want tot nu toe braken enkel Alejandro Valverde (in 2015) en Peter Sagan (in 2016) de barrière van de 5000 punten.

De top tien (mannen):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 5363 punten

2. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) - 4382

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) - 3924

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) - 3104

5. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) - 2576

6. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 2553

7. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 2461

8. Adam Yates (Ineos Grenadiers) - 2251

9. Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) - 2219

10. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) - 2018

Pogacar is de enige renner die twee klassementen leidt, want hij is ook de nummer één in de ranglijst van de ronderenners. Van Aert is daar best knap achtste, maar leidt wel de dans bij de eendagsrenners. Ook Jasper Stuyven en Tim Merlier halen hier de top tien.

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) - 3016

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) - 2523

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 1915

4. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) - 1836

5. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) - 1705

6. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) - 1565

7. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) - 1440

8. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 1425

9. Giacomo Nizzolo (Qhubeka-NetxHash) - 1381

10. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) - 1343

België is dan ook niet verrassend het beste wielerland van 2021:

1. België - 14349

2. Slovenië - 11993

3. Frankrijk - 11541

4. Italië - 10851

5. Groot-Brittannië - 9960

Bij de teams stond er opnieuw geen maat op Deceuninck - Quick-Step, dat vorig jaar voor één keer de koppositie aan Jumbo-Visma moest laten. Met 65 overwinningen waren de troepen van Patrick Lefevere in 2021 wederom ‘outstanding’. Al kwam Ineos aardig in de buurt. De Britse formatie leidde lang de dans, tot Quick-Step er in de laatste weken over ging. Onder andere met dank aan de verrassende tweede plek van Fausto Masnada in Lombardije.

De top tien (ploegen):

1. Deceuninck - QuickStep - 15641

2. Ineos Grenadiers - 14998

3. Jumbo-Visma - 12914

4. UAE Team Emirates - 12355

5. Bahrain Victorious - 10429

6. Alpecin-Fenix - 8251

7. Bora-Hansgrohe - 8222

8. AG2R Citroën Team - 7151

9. Groupama-FDJ - 6715

10. Israel Start-Up Nation - 6704

...

14. Intermarche-Wanty-Gobert - 5571

17. Lotto-Soudal - 4704

25. Bingoal Pauwels Sauzen - 2037

Bij de vrouwen was 2021 het jaar van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse won dit seizoen onder anderen het Europees kampioenschap, de Ronde van Vlaanderen en de Challenge by La Vuelta. Met Marianne Vos, Demo Vollering en Anna van der Breggen staan er nog drie Nederlandse vrouwen in de top vijf. Lotte Kopecky is een knappe achtste.

De top tien (vrouwen):

1. Annemiek van Vleuten (Movistar) - 5053

2. Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) - 3485

3. Marianne Vos (Jumbo-Visma) - 3378

4. Demi Vollering (SD Worx) - 3343

5. Anna van der Breggen (SD Worx) - 2732

6. Marlen Reusser (Ale BTC Ljubljana) - 2364

7. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) - 2223

8. Lotte Kopecky (Liv Racing) - 2152

9. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) - 2140

10. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) - 1969