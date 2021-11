Uiterst zeldzaam natuurfenomeen: regenbui valt op slechts één auto

Uryan Riana uit het Indonesische Bekasi trok zijn wenkbrauwen op toen hij de parking opwandelde. Eén wagen werd namelijk, terwijl het voor de rest droog was. “Ik dacht even dat iemand van bovenaf aan het sproeien was op de auto,” zegt hij,” Maar het water kwam effectief uit de lucht. Het regende.” Riana werd zo ooggetuige van een extreem zeldzaam natuurfenomeen: een ultralokale regenbui. De vorige keer dat dit bizarre fenomeen werd vastgelegd was in Palermo, Italië in 2016.