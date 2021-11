Spaanse kranten blazen warm en koud: van “Er is iets mis met Eden Hazard” tot “Hij is de grote mislukking van Carlo Ancelotti”

Geen speelminuten voor Eden Hazard in de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen Shakthar Donetsk (1-2 zege). Alweer niet. In Spanje beginnen ze intussen te twijfelen of het dit seizoen nog goedkomt met de Rode Duivel.

“Hij traint goed, maar wat hem overkomt, komt vaak voor bij spelers die niet op het veld staan. Hij moet erin blijven geloven. Mariano had nog geen minuut gespeeld voor het duel met Elche, en daar speelde hij fantastisch. Dat moeten Hazard en de andere spelers die niet geselecteerd worden ook kunnen”, aldus trainer Carlo Ancelotti voor de match in Oekraïne.

De kapitein van de Rode Duivels speelde 364 minuten in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Maar hij krijgt steeds minder speeltijd. Ter vergelijking: Hazard speelde sinds oktober maar 44 minuten in vijf wedstrijden voor de Spaanse grootmacht.

“Er is iets mis met Hazard”, stelt de Spaanse krant AS. “Hij heeft zijn plaats niet meer in de elf van Carlo Ancelotti. Noch met de twijfels die aan de rechterkant van de aanval blijven, noch met de afwezigheid van Rodrygo of het gebrek aan vorm van Asensio. De rol die de Belg in deze 4-3-3 kan spelen, wordt steeds onduidelijker. En zijn speelkansen worden kleiner.”

“Als je Ancelotti vraagt ​​naar Hazard, dan probeert hij positief te zijn. Zijn boodschap is dat hij bij Hazard vertrouwen probeert te kweken, maar in realiteit vertrouwt de Italiaan de Rode Duivel niet meer”, klinkt het bij AS, dat verder uitlegt dat Hazard dit seizoen slechts 30 procent van alle mogelijke minuten speelde bij Real Madrid. “Daarmee staat hij pas op de 14de plaats in de lijst met spelers die Ancelotti het meeste gebruikte. Maar hij speelde wel 251 minuten in vijf interlands voor België.”

De Spaanse krant berekende ook dat de transfer van Hazard tot nu toe 35.100 euro per gespeelde minuut koste. “Verre van winstgevend”, klinkt het.

“Mislukking”

Ancelotti excuseerde zich na afloop bij Hazard, Marcelo en Asensio omdat ze minutenlang opwarmden maar uiteindelijk niet mocht invallen. “Het is niet leuk om 40 minuten langs de lijn te lopen, dus ik begrijp de boosheid. Hazard? Hij is klaar om te spelen. Hij heeft ook minuten nodig om zijn beste vorm te halen. Ik heb overwogen om hem in te brengen, maar door de strategie heb ik op het einde een vleugelspeler gewisseld.”

“Naar mijn mening is Eden Hazard de grote mislukking van Ancelotti”, stelt Marca atypisch. “De Italiaan verstijfde en liet Hazard opnieuw onbegrijpelijk op de bank zitten. Er woedt momenteel een felle discussie in Madrid: waarom kunnen de invallers van Real geen match doen kantelen? De bank lijkt er niet toe te doen door de blessures en het wantrouwen van de trainer ten aanzien van Hazard, Bale, Jovic, Asensio, Isco en zelfs Camavinga. Dit is een serieus probleem want ook Vinicius zal zijn hoogvorm niet kunnen aanhouden.”

In de Madrileense huiskrant wordt dan ook gepleit voor meer kansen voor Hazard. “Het is noodzakelijk om de Belgische aanvaller terug op niveau te krijgen, zo snel mogelijk. Oké, we moeten aanvaarden dat hij niet langer de speler van bij Chelsea is en dat hij die 115 miljoen nooit zal kunnen terugbetalen. Maar hem zien rondhangen bij Pintus (de fysical coach van Real, red.) zonder veel te spelen… Dit is de grootste mislukking van Ancelotti dit seizoen.”