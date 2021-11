Meer details over vermoedelijke ontvoerder van Cleo: man (36) had bizarre obsessie met poppen

De Australische man die dinsdagavond werd opgepakt voor de ontvoering van de 4-jarige kleuter Cleo Smith, is nu ook formeel in staat van beschuldiging gesteld. Intussen raken in Australische media ook steeds meer details bekend over de man, met name een ietwat bizarre obsessie met poppen.

Terrence ‘Terry’ Kelly (36) werd dinsdag opgepakt, nadat de politie de ontvoerde kleuter had teruggevonden in zijn huis in Carnarvon, uitgerekend het dorp in het westen van Australië waar het meisje woonde met haar ouders. Ter herinnering: Cleo werd ontvoerd tijdens een kampeervakantie zo’n 70 kilometer verderop. Kelly werd kort na zijn arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij zichzelf naar verluidt had verwond in zijn cel.

Kelly werd donderdag formeel in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering. Volgens de Australische openbare omroep ABC toonde hij weinig emotie in de rechtbank, al liet wel blijken dat de aanwezigheid van journalisten hem ergerde. Kelly heeft de rechtbank niet verzocht om hem voorwaardelijk vrij te laten, en hoefde daarom ook niet aan te geven of hij de beschuldigingen wil tegenspreken. Zijn voorarrest werd alvast verlengd tot 6 december.

Kelly werd woensdag overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij zichzelf verwondde in zijn cel. — © Western Australia Police

Obsessie met poppen

Sinds zijn arrestatie doken verschillende sociale media-accounts op die schijnbaar aan Kelly toebehoren. Daarin schreeuwt hij vooral zijn voorliefde voor poppen van het merk ‘Bratz’ uit, op foto’s en video’s toont hij zelfs de kamer in zijn huis die volledig is voorbehouden voor die poppen.

Hij plaatste ook een foto online van zichzelf terwijl hij een ritje maakte met een pop in de passagiersstoel, met het bijschrift “Ik hou ervan om mijn poppen mee te nemen voor autoritjes en hun haar op te maken en selfies te nemen in het openbaar”. Bij een andere foto van zichzelf in een T-shirt met het opschrift ‘Bratz’ met een pop in beide handen, klinkt het dan weer “Niets beter dan thuis ontspannen met mijn poppen”.

De politie wilde niet antwoorden op de vraag van Australische media over die toch ietwat vreemde hobby, en of hij de poppen in kwestie gebruikt had om Cleo mee te lokken uit de tent waaruit ze op 16 oktober ontvoerd werd. Volgens de agenten die het meisje dinsdag vonden, was ze op het moment van haar redding aan het spelen met poppen.

Eén van de profielen volgde het account waarop Ellie Smith, de moeder van Cleo, de Australische bevolking om hulp vroeg in de zoektocht naar haar dochtertje. Andere profielen op sociale media linken Kelly schijnbaar aan familieleden en kinderen, maar volgens zijn buren had de man zelf geen kinderen.

