Gepensioneerd koppel moet buitenterras afbreken na klacht van buur omdat ze te luidruchtig zijn

Anita, Jacky en buren Kemberley en Diego die even komen buurten. Achteraan zie je al hoe Jacky de houten latten waarmee alles mooi afgewerkt was heeft afgebroken. — © kma

De buren van de wijk De Kolonie in Schoten zijn hun zoete inval kwijt. Na tien jaar moeten Jacky Thomas (71) en Anita Hemmerechts (70) de overkapping van hun buitenterras waar iedereen altijd welkom is, afbreken. Aanleiding is een klacht van de naaste buur over lawaaioverlast. “In plaats van zo’n mooi sociaal initiatief te koesteren, pakken ze Jacky en Anita hun leven af”, zuchten buren Kemberley en Diego.

De buren gingen met een petitie rond die meer dan dertig handtekeningen opleverde, maar dat mocht niet baten. Jacky Thomas en Anita Hemmerechts moeten tegen eind november hun overkapping afbreken. Omdat ze beiden 70-plus zijn, krijgen ze iets langer tijd dan normaal.

Anita - de voorzitster van wijkvereniging De Kolonie - krijgt het moeilijk als ze erover vertelt. Ze heeft nog niet de moed gevonden om het naambordje van haar vorig jaar overleden kleindochter die er ook vele uren sleet, in een doos te steken. Jacky is begonnen met het verwijderen van de houten latten, want hun overkapping was netjes afgewerkt, zelfs met ingewerkte plafondspotjes. Eigenlijk gaat het om een carport, met plastieken op maat gemaakte afrolbare zeilen om de wind en regen buiten te houden, en elektrische terrasverwarmers om warm te zitten. Er is zelfs een buiten-tv om het nieuws te volgen en zoals afgelopen zomer naar het voetbal te kijken.

Anita en Jacky met Kemberley en Diego die komen buurten. — © kma

De twee zeventigers wonen een kwarteeuw op de hoek van de Pletterijstraat en de Koloniestraat in de kleine volkse wijk, vlak bij de industrie. De arbeiderswoningen werden rond 1900 gebouwd voor werknemers van de vroegere glasfabriek. De meeste zijn piekfijn verzorgd met geschilderde gevels en beklinkerde tuintjes. De tuin van Jacky en Anita ligt aan de zijkant van hun huis.

“Ons buitenterras is hier al 25 jaar”, legt het koppel uit. “Maar omdat er parasols kapot gewaaid waren door de wind, hebben wij tien jaar geleden een houten overkapping gezet, een soort carport, met houten achterwand op de perceelsgrens. Wij zijn sociale mensen die graag buiten zitten en graag feesten. En wij hebben geweldige buren, allez, toch bijna allemaal.”

Diego en Kemberley knikken. Het jong stel kocht speciaal zijn huis voor de levendige wijkwerking. “Als wij ’s morgens vertrekken, koekeloeren wij of Jacky en Anita al op hun terras zitten. Mijn honden trekken speciaal naar hier voor een koekje”, zegt Diego. “Een tasje koffie? Een pintje? Anita en Jacky zijn de gastvrijheid zelve. Ze hebben hier speciaal een lange tafel en comfortabele stoelen gezet. Met Kerstmis en Pasen is hun tuin prachtig versierd. Nieuwjaarsdrink, sinterklaascadeautjes, rommelmarkt en garageverkoop, barbecue: alles leiden ze in goede banen.”

Tegen eind deze maand moet alles weg zijn. — © kma

Tijdens de coronatijd zaten Jacky en Anita nóg meer op hun terras. “Het was zo triestig. De kleinkinderen konden niet komen. Hier zagen we toch nog wat beweging op de straat en konden we naar geburen zwaaien. In september vorig jaar kwam dan een klacht van onze directe buur. In maart volgde een brief van de dienst Ruimtelijke Ordening dat we onze overkapping moesten afbreken omdat ze er onvergund staat. Ik heb toen meteen gebeld naar de gemeente. Daar kreeg ik te horen dat we niet moesten panikeren en een regularisatie konden aanvragen. Maar omdat onze buur bezwaar indiende, ging die regularisatie niet door. Ze vinden dit geen carport, maar argumenteren dat dit een uitbreiding van onze woonruimte is. Blijkbaar horen ze ons door hun driedubbel vensterglas. Om tien uur ’s avonds gaat onze muziek altijd uit, maar ik kan moeilijk geluidsdempers op de stemmen van onze gasten zetten”, zucht Anita.

De constructie: een overkapping met zeilen op de perceelgrens. — © kma

De onderlinge wrijvingen zijn al langer bezig in beide richtingen en gaan over bladblazers, haaientanden op het muurtje om de kat tegen te houden, overhangende takken, de buitenverlichting aan de deur en haken van de bloembakken op de gemeenschappelijke muur. Op zich komt het er op neer dat Jacky en Anita eerder luide mensen zijn die veel buiten leven terwijl de andere buren allebei op invaliditeit zijn met hun rug en hun rust nodig hebben. Volgens de klagende buren zijn Jacky en Anita zó sociaal dat het op de duur asociaal gedrag wordt.

Over de haken van de bloembakken aan de scheidingsmuur was ook al discussie. — © kma

Anita geeft wel toe dat haar directe buren af en toe lawaai van hun buitenterras kunnen hebben. “Maar je woont hier in een volkse wijk. Wij babbelen en lachen graag. Als er al eens een glas gedronken is, worden die stemmen wat luider. Bijna al mijn familie woont op een appartement. Zij komen graag naar hier. De buren bellen de politie ook bij lawaai overdag. Als feestjes overdag al niet meer mogen, wanneer dan wel?”

Het buitenterras met de op maat gemaakte zeilen. — © rr

Het buitenterras zonder de op maat gemaakte zeilen. — © rr

Anita en Jacky mogen hun carport wel naar voor plaatsen en alleen voor onderdak van de wagen gebruiken. “De maatschappij wil dat ouderen langer thuis wonen en geburen voor elkaar zorgen”, zegt Kemberley. “De Kolonie is daar een perfect voorbeeld van, met het terras van Anita en Jacky als clubhuisje waar iedereen terecht kan. Zij sluiten niemand uit. Jacky en Anita staan altijd paraat om iedereen te helpen. We lenen stoelen aan mekaar uit, werkgerief, wisselen planten uit. En dan pakken ze die mensen hun buitenliving af.”

“Uitgelachen”

Bij de buren aan de andere kant van de schutting die de klacht indienden klinkt een ander verhaal. “Wij worden al 25 jaar geterroriseerd door die mensen, die nooit ernstig rekening hielden met onze klachten. Integendeel, als wij kwamen vragen of het stiller kon, werden wij uitgelachen. Die buitentelevisie staat soms van ’s morgens acht uur al op. Dat is hier soms op vrijdag, zaterdag en zondag feest tot een kot in de nacht. Wij hebben zelf aangestuurd op burenbemiddeling, maar die is nooit van grond gekomen omdat ze vinden dat er met ons niet te praten valt.”

Volgens de vrouw heeft de politie hen zelf geadviseerd om élke keer bij lawaaioverlast te bellen. “Dat hebben wij dan gedaan. Op een gegeven moment vroeg de politie aan ons of die carport daar wel mocht staan. Wisten wij veel. De politie heeft navraag gedaan en dat bleek niet het geval. Wij hebben dus niet de politie gebeld voor dat kot, wel voor dat lawaai. Ik weet eigenlijk niet waarom die mensen een huis hebben, want ze leven in hun buitenliving.”

Het schepencollege van Schoten heeft het bezwaar weerhouden. De regelgeving stelt dat een bijgebouw geen andere functie mag hebben dan een bergruimte of autostalplaats tenzij er voldoende ruimte is om een bijkomstige functie te voorzien. En hiervoor is het perceel in kwestie te klein en werd het overdekt terras niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening ingeplant, klinkt het in de motivering van het schepencollege.