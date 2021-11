Jolien D’hoore wordt ambassadrice van de Baloise Ladies Tour: “Een hele eer”

De Baloise Ladies Tour gaat vanaf 2022 door het leven met Jolien D’hoore als ambassadrice. De keuze voor de meervoudige Belgische kampioene, wereldkampioene ploegkoers en bronzen medaillewinnares in het omnium op de Spelen in Rio is weloverwogen. Want D’hoore schreef mee aan het verhaal van de Baloise Ladies Tour, die tot voor enkele jaren de BeNe Ladies Tour heette. D’hoore kroonde zich tot eindlaureate in 2015 en 2016 en werd in 2014 tweede in het eindklassement. En met acht ritoverwinningen op al haar deelnames is ze op dat vlak ook recordhoudster.