Michiel Partoens is een bokstitel rijker. De 24-jarige Riemstenaar maakte in Rotterdam zijn comeback in competitie en volgde er zichzelf op als Nederlands kampioen in de categorie -91 kilogram. “De Nederlanders zien liever een landgenoot winnen dus je kan er maar beter geen twijfel over laten bestaan wie de beste was”, klinkt het.