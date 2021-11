Een atletische ‘freak’ aan het werk: NBA-ster Ja Morant draait eerst een rondje in de lucht alvorens te scoren

Philadelphia heeft woensdag het topduel in de NBA tegen de Chicago Bulls gewonnen. De 76ers haalden het voor eigen publiek met 103-98 en boekten hun zesde overwinning van het seizoen. De Bulls blijven na hun tweede nederlaag op zes zeges staan.

Seth Curry was met 22 punten de grote uitblinker in het winnende kamp. Ook Joel Embiid en Georges Niang hadden, met elk achttien punten, een groot aandeel in de zege. Bij de Bulls moest het vooral komen van DeMar DeRozan, die 37 punten bij elkaar schoot. Zach LaVine droeg 27 punten bij, maar de rest van de ploeg scoorde te weinig om de vierde overwinning op rij van de Sixers te voorkomen.

Miami Heat staat aan kop in het Oosten met zes zeges en slechts een nederlaag. Philadelphia en Chicago volgen in het spoor van de Heat.

In het westen delen Utah Jazz en Golden State Warriors de eerste plaats. Beide clubs verloren tot dusver nauwelijks een keer. De Warriors schreven in San Francisco tegen Charlotte Hornets hun zesde overwinning bij: 114-92. Jordan Poole was met 31 punten de beste schutter. Voor de Hornets volstonden de 32 punten van Miles Bridges niet.

Onderweg zorgde Gary Payton II, de zoon van NBA-legende Gary Payton, voor een geweldige dunk:

Maar het hoogtepunt van de avond was de 360 van Memphis-superster Ja Morant:

Uitslagen:

San Antonio - Dallas 108 - 109

Brooklyn - Atlanta 117 - 108

Cleveland - Portland 107 - 104

Indiana - New York 111 - 98

Orlando - Boston 79 - 92

Philadelphia - Chicago 103 - 98

Washington - Toronto 100 - 109

Golden State - Charlotte 114 - 92

Sacramento - New Orleans 112 - 99

Memphis - Denver 108 - 106

Minnesota - LA Clippers 115 - 126

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 85,7 7 6 1

2. Philadelphia 75,0 8 6 2

3. Chicago 75,0 8 6 2

4. Toronto 66,7 9 6 3

5. Brooklyn 62,5 8 5 3

6. New York 62,5 8 5 3

7. Washington 62,5 8 5 3

8. Charlotte 55,6 9 5 4

9. Cleveland 55,6 9 5 4

10. Milwaukee 50,0 8 4 4

11. Atlanta 50,0 8 4 4

12. Boston 37,5 8 3 5

13. Indiana 33,3 9 3 6

14. Orlando 22,2 9 2 7

15. Detroit 14,3 7 1 6

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 85,7 7 6 1

2. Golden State 85,7 7 6 1

3. LA Lakers 62,5 8 5 3

4. Dallas 62,5 8 5 3

5. Memphis 62,5 8 5 3

6. Denver 50,0 8 4 4

7. Sacramento 50,0 8 4 4

8. Phoenix 50,0 6 3 3

9. LA Clippers 42,9 7 3 4

10. Minnesota 42,9 7 3 4

11. Portland 37,5 8 3 5

12. San Antonio 25,0 8 2 6

13. Houston 14,3 7 1 6

14. Oklahoma City 14,3 7 1 6

15. New Orleans 11,1 9 1 8