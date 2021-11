Club Brugge wordt niet afgemaakt in de Britse pers, maar Hans Vanaken krijgt wel een buis: “Overschaduwd door De Ketelaere”

Veel aandacht voor Joao Cancelo in de Engelse kranten. De Portugees deelde liefst drie assists uit in de 4-1 overwinning in het Etihad Stadium.

“Manchester United gaat niet als enige de derby in na een heroïsche prestatie van een Portugees”, aldus The Guardian, verwijzend naar de twee goals van Cristiano Ronaldo tegen Atalanta (2-2). “Cancelo’s exploten waren misschien minder dramatisch dan die van CR7 maar dankzij een hattrick van assists hielp hij Man City wel voor de negende keer op rij naar de laatste zestien. Het was uiteindelijk een stevige uitslag dankzij de fullback, die nog bijna scoorde ook.”

“Club Brugge zal blij zijn dat Cancelo weg is, want twee weken geleden scoorde hij ook al in de heenwedstrijd in België”, klinkt het. “Ook al was de eerste helft teleurstellend van City, dat op een steriele manier domineerde. Ze leken een gebrek te hebben aan chemie en creativiteit om de stevig staande Brugse defensie te breken. Maar met een team waarin precies iedereen een middenvelder leek, braken de troepen van Guardiola de reeks zonder goals.”

De Britse kwaliteitskrant merkte ook op dat Riyad Mahrez zowat de gesel van Club is geworden. “Mahrez verstuurde zo’n slechte voorzet dat het een goeie werd”, aldus The Guardian. “Cancelo pikte de bal op en Mahrez scoorde. Guardiola had de Algerijn opnieuw opgesteld, mogelijk met Brugge in z’n achterhoofd. Mahrez zit nu aan 14 Champions League-goals, waarvan zes tegen Club. Mahrez is ook gek genoeg City’s topscorer.”

Buis voor Vanaken

Cancelo kreeg van L’Equipe dan ook een 8/10 en was Man van de Match voor de Franse krant. Ook sterk volgens hen: Charles De Ketelaere. Die kreeg een 7.

“De Belgische spits luidde de wederopstanding van Club Brugge in nadat Man City op voorsprong was gekomen. Hij lokte het eigen doelpunt van John Stones uit door gevaarlijk voor doel te komen. De grootste kans kreeg hij in de tweede helft, maar zijn bal ging langs de paal waarna Man City scoorde op de tegenaanval.”

Minder goed volgens L’Equipe was de prestatie van Hans Vanaken, die een 4 kreeg. “Tot nu toe was Vanaken goed voor een doelpunt per wedstrijd in de groepsfase, maar hij was quasi onzichtbaar in een ploeg die in het nauw werd gedreven. Vanaken werd ook overschaduwd door De Ketelaere bij de zeldzame Belgische aanvallen. Naar het einde toe ging het beter, maar uiteindelijk was het te weinig van Vakanen. Met het excuus dat hij weinig steun kreeg vanuit het middenveld.”

Ook Stanley N’Soki kreeg een buis (4) van de Fransen. “De verdediger maakte al snel een foutje, waar Mahrez vergat van te profiteren. Daarna was hij ongelukkig bij het eerste tegendoelpunt. Hij speelde best autoritair in het afsnijden van de passes van City, maar was net zoals de ganse Brugse verdediging afwezig bij de 2de, 3de en 4de goal van de Engelsen.”

Volgens de BBC was Jack Henry zowaar de man van de match, maar raakten de ideeën van Club Brugge gewoon op in het Etihad Stadium.

“Hoewel ze het twee weken geleden niet lieten zien toen ze vijf goals tegen kregen, hadden de Belgische kampioenen eerder laten zien dat ze een degelijk team zijn. Vooral in de eerste helft had Man City het knap lastig op sommige momenten. Noa Lang, Clinton Mata en Charles de Ketelaere waren gevaarlijk. John Stones scoorde in zijn eigen net, maar eigenlijk maakte dat niets uit want Hans Vanaken had sowieso gescoord. Uiteindelijk kon de Brugse verdediging de tempoversnellingen van City niet aan, een eis van Guardiola. Club Brugge is ondanks een nieuwe tegenslag nog steeds goed geplaatst om een plaats in de Europa League af te dwingen.”

Een opvallende titel bij Manchester Evening News: “Club Brugge heeft het plan van Pep Guardiola voor zondag mogelijk gewijzigd”. Verwijzend naar de derby tegen Manchester United.

“Guardiola heeft wat over na te denken in verband met zijn linkerkant nadat Manchester City in het slot met 4-1 won van Club Brugge”, aldus MEN. “Joao Cancelo speelde een fantastische partij op offensief vlak, maar… De Portugese international was duidelijk een doelwit voor Club Brugge. Met veel ballen in de diepte en over zijn flank die voor gevaar zorgden. Guardiola maakte elke week de afweging tussen de aanvallende kracht en defensieve moeilijkheden van Cancelo. Nu Oleksandr Zinchenko terug is, wil hij misschien wel wat meer zekerheid op die positie voor de derby.”