Dit zijn de elftallen van de maand oktober in de provinciale voetbalreeksen

Dit zijn ze, onze elftallen van de maand oktober. Terwijl Wiemismeer (4B) zich tot ploeg van de maand kroonde, slaagden individueel vijf spelers erin hun koppositie vast te houden. In 3B (Stijn Molenberghs van Kadijk), 3C (Tuur Houben van Velm), 4A (Cedric Henkens van Belisia B), 4B Abderrazak Zirouhi van Lanklaar) en 4C (Sharam Hussein van Gingelom). Afwachten of deze spelers ook in mei in de Versuz op het hoogste schavotje zullen pronken…