Nieuwe nederlaag voor Hans Vanwijn en Zaragoza in FIBA Europe Cup

Vanwijn kwam bij Zaragoza tot 4 punten, 5 rebounds en 2 intercepties in 22 speelminuten. Zaragoza kon voorlopig nog maar één keer winnen in de groepsfase en is pas derde.

Elias Lasisi ging met het Duitse Crailsheim eveneens kopje-onder tegen het Deense Bakken Bears (77-86). Lasisi was goed voor 1 rebound en 1 assist in 15 speelminuten. Crailsheim telt na vier speeldagen twee zeges en twee verliespartijen en is koploper in haar groep.

De twee beste teams van elke groep stoten door naar de tweede ronde.