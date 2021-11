Studie bevestigt: HPV-vaccin beperkt risico’s op baarmoederhalskanker

“Onze studie levert het direct bewijs van het effect van vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV), via het bivalente Cervarix-vaccin, op de incidentie van baarmoederhalskanker”, aldus de auteurs van de studie, die gepubliceerd is in The Lancet.

Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door de seksueel overdraagbare HPV-infectie. Sinds het midden van de jaren 2000 zijn vaccins beschikbaar tegen die infectie. Veel landen, waaronder België, startten daarom met een campagne om mensen aan te zetten zich daartegen te laten vaccineren.

Volgens de bevindingen van de studie is er een duidelijke daling te zien van het aantal baarmoederhalskankers bij vrouwen die in aanmerking komen voor de Britse vaccinatiecampagne, die in 2008 van start is gegaan. Die vermindering is het sterkst zichtbaar bij vrouwen die op 12- of 13-jarige leeftijd zijn gevaccineerd, met naar schatting 87 procent minder gevallen.

Toch zijn er beperkingen verbonden aan de studie. Want zelfs zonder vaccinatie is er slechts een beperkt aantal baarmoederhalskankers bij vrouwen jonger dan 25 jaar, die het onderwerp waren van de studie. De komende jaren zal daarom verder onderzoek moeten gebeuren.