Twintigtal verloren of gestolen wapens van Defensie zijn niet teruggevonden

In de voorbije vijf jaar (2016-2020) zijn bij Defensie 5.521 gevallen geregistreerd van verloren of gestolen materiaal, waaronder wapens en munitie. Een twintigtal wapens werd niet gevonden. Dat meldt Sudinfo donderdag, verwijzend naar cijfers van defensieminister Ludivine Dedonder (PS).

De cijfers komen als antwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Kattrin Jadin (PFF/MR). Het aantal meldingen van verloren of gestolen materiaal is in de loop der jaren wel afgenomen: in 2018 waren dat er 1.997, in 2019 1.442 en vorig jaar 1.079.

“Het is niet mogelijk een precies overzicht te geven van het soort apparatuur dat wordt gestolen of verloren gaat, omdat hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn”, aldus Dedonder. “Het materiaal is zeer uiteenlopend door de verschillende taken die Defensie uitvoert.”

De minister bevestigt wel dat er 83 meldingen geweest zijn van verlies van munitie (waarvan die in 64 gevallen werd teruggevonden), en 9 diefstallen van munitie (waarvan die in 2 gevallen werd teruggevonden). Ook raakten 53 wapens verloren, waarvan er 30 werden teruggevonden en was er melding van 4 gestolen wapens, waarvan 1 werd teruggevonden.