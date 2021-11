Verdachte van ontvoering Cleo (4) opnieuw naar ziekenhuis gebracht

LEES OOK. “Veel hangt af van de emoties bij terugkomst”: Cleo (4) is terug na ontvoering, hoe moet gezin nu verder?

De man die opgepakt is als verdachte in de verdwijningszaak van Cleo is donderdagochtend Australische tijd opnieuw naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft adjunct-politiecommissaris van West-Australië Col Blanch aan lokale media gezegd. “We moeten voor zijn welzijn zorgen en verzekeren dat hij gevoed en uitgerust is, en medisch en mentaal in orde is voor we hem naar behoren kunnen ondervragen, anders zal de integriteit van die ondervraging niet standhouden in de rechtszaal.”

Volgens Blanch liep de man “geen ernstige verwondingen” op, maar moet iedereen die ondervraagd wordt “gezond” zijn, ook “gezond van geest”. Hij is intussen terug in het politiekantoor voor verdere ondervraging.

De 36-jarige was woensdag al even naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in de politiecel plots met zijn hoofd tegen de muur zou beginnen slaan zijn en hoofdwonden opliep. De politie sprak naar eigen zeggen de hele dag met de verdachte, die meewerkt met het onderzoek. Hij is nog niet aangeklaagd, al zal dat naar verwachting “later vandaag” gebeuren, verklaarde de politie donderdag. Het is nog onduidelijk waar hij precies voor wordt aangeklaagd.

Gekend bij politie

De man was volgens hoofdinspecteur Rod Wilde gekend bij de politie, al kwam hij pas dinsdag als verdachte in het vizier. Hij heeft geen link met de familie.

De verdachte werd woensdagnacht opgepakt kort nadat Cleo uit een slaapkamer in een afgesloten huis werd gered in Carnarvon. Van die redding heeft de politie donderdag een geluidsopname vrijgegeven:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De politie observeerde de man sinds dinsdagavond en besprak mogelijke scenario’s, waaronder dat hij het pand zou verlaten en zich zou verplaatsen. Toen dat gebeurde, even voor 1 uur, besloot de politie binnen te vallen en werd het meisje in een kamer gevonden met de lichten aan, aan het spelen met speelgoed. De man werd daarna in een auto gevat door vier agenten.

Zijn sociale woning in Tonkin Crescent bevond zich op amper een zevental minuten van waar Cleo’s gezin woont in dezelfde kustgemeente. De man raakte niet gewond bij zijn arrestatie, volgens de politie.

Er wordt momenteel verondersteld dat hij de enige betrokkene is bij een ontvoering die “opportunistisch” veeleer dan gepland geweest zou zijn. De kampeerplaats waar het meisje uit de tent van haar gezin werd meegenomen bevond zich op zo’n 70 kilometer van zijn woning in Carnarvon. Wat zijn motieven waren is nog niet geweten.

“Dikke man”

Buurtbewoners omschrijven de man aan lokale media als een “dikke gast” van gemiddelde grootte met lang zwart krullend haar. Hij zou er al tussen zes maanden en een jaar wonen. Sommigen beschrijven hem als “stil”, anderen zeggen dat hij “normaal” was: “Hij zei hallo en vroeg om sigaretten.” Hij had een grijsblauwe Mazda op zijn oprit staan en buren zagen hem komen en gaan. “Hij leek altijd gehaast.”

Het is niet duidelijk of de Mazda de wagen is die twee mensen in de nacht van Cleo’s verdwijning uit de straat van de kampeerplaats zagen komen en richting Carnarvon rijden.

© AP

De laatste weken waren de lichten in het huis meestal uit en was het er stil, zeggen buren. Eén buurtbewoner zegt dat hij de man maandag nog luiers zag kopen in de lokale supermarkt, terwijl hij geen jonge kinderen zou hebben.

De politie haalde woensdag allerlei dingen uit het huis als mogelijk bewijsmateriaal, waaronder een tapijt dat naar Perth, de hoofdstad van West-Australië, werd gevlogen voor forensisch onderzoek. Inwoners en zaakvoerders van Carnarvon met bewakingscamera’s wordt gevraagd beelden die tussen 15 oktober en 2 november werden gemaakt aan de politie te bezorgen.

LEES OOK. Niemand durfde het nog te hopen, maar toch werd Cleo (4) teruggevonden dankzij “naald in een hooiberg” (+)

Cleo stelt het goed

Intussen lijkt het goed te gaan met de kleine Cleo. De premier van West-Australië Mark McGowan en politiesergeant Cameron Blaine ontmoetten het meisje en haar familie en vertelden donderdagmiddag dat ze vrolijk leek, en een ijsje at. “Het was echt hartverwarmend om haar te zien spelen in de tuin en gewoon haarzelf te zijn bij haar ouders. Ik ben zeker dat het een impact heeft gehad, maar ze gedroeg zich gewoon als een vierjarig meisje en genoot ervan bij haar zusje en familie te zijn.” McGowan gaf haar en haar kleine zus teddybeertjes in politie-uniform.

Cleo (4) werd onderzocht in het ziekenhuis, maar stelt het alvast fysiek goed. — © AP

Het meisje is voorlopig nog niet ondervraagd. “We moeten heel voorzichtig zijn met Cleo”, aldus adjunct-politiecommissaris Blanch. “We wilden hen tijd geven als een familie, dat is heel belangrijk. We zullen met Cleo praten, maar we moeten het heel voorzichtig doen. We zullen proberen om informatie uit haar te krijgen over die 18 dagen – dat is een heel moeilijk, langzaam proces en het is oké als ze het ons niet wil vertellen.” Er zijn specialisten in het ondervragen van kinderen in Cornorvan, die wachten op het gepaste moment.

LEES OOK. “Veel hangt af van de emoties bij terugkomst”: Cleo (4) is terug na ontvoering, hoe moet gezin nu verder? (+)