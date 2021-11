Amerikaanse luchtaanval die 10 burgerdoden maakte in Kaboel “was legaal”, zegt Pentagon

De luchtaanval die de Verenigde Staten in augustus in Kaboel uitvoerden en waardoor tien Afghaanse burgers om het leven kwamen, was legaal. Het Pentagon meldt woensdag na een onderzoek naar de aanval dat er geen wetten werden overtreden. Er was sprake van een “eerlijke fout” die het gevolg was van “helaas onnauwkeurige” interpretaties van de beschikbare inlichtingen.

Zeven kinderen en drie volwassenen, onder wie een man die voor een Amerikaanse hulporganisatie werkte, kwamen eind augustus om het leven bij de droneaanval in Afghanistan. De aanval vond plaats in de nasleep van een bloedige terreuraanslag bij het vliegveld van Kaboel, waar westerse landen op grote schaal burgers aan het evacueren waren.

Uit het onderzoek blijkt dat er “geen schending van de wet was, inclusief het oorlogsrecht”, schrijft luitenant-generaal Sami Said, inspecteur-generaal van de Amerikaanse luchtmacht, over de aanval. “Uitvoeringsfouten in combinatie met vooringenomenheid en communicatieproblemen leidden tot betreurenswaardige burgerslachtoffers.”

Verkeerde Toyota en waterflessen gezien als explosieven

Zo zou onder meer de verkeerde Toyota Corolla door de inlichtingendiensten gevolgd zijn. Ook wisten de mensen die betrokken waren bij de operatie niet dat er kinderen in het getroffen huis aanwezig waren. Aan journalisten in het Pentagon vertelde Said echter dat er “geen sprake was van crimineel gedrag of nalatigheid”.

Een man die als doelwit werd gezien, was in de buurt geweest van een vermoedelijke schuilplaats van extremisten en zou daardoor ten onrechte in verband zijn gebracht met terreurgroep IS. De Amerikaanse regering gaf in september al toe dat de man geen terrorist bleek en zei dat een “verschrikkelijke fout” was gemaakt. Het lijkt erop dat de containers met water die Ahmadi vervoerde zijn aangezien voor explosieven.

De Amerikaanse autoriteiten beloofden vorige maand om nabestaanden van de burgers die om het leven zijn gekomen te compenseren. Zij krijgen ook hulp als ze naar de Verenigde Staten willen emigreren.