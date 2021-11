De stem op haar voicemail klinkt ravissant Frans. Maar het is geen Caroline die spreekt, ‘t is Karolien. Na 9 jaar Parijs droomt, denkt en telt Karolien Knevels uit Hechtel in het Frans. “Ik heb nooit speciaal Parijs voor ogen gehad als dé woonplek, maar ik zag me ook niet leven in Hechtel of Hasselt.”