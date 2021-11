Het gevaar van glas en hockeysticks en onderbreek nooit Ann Tuts: Dit was ‘De slimste mens ter wereld’

U mag Ann Tuts een keer onderbreken, zelfs twee of drie keer. Bij een vierde keer wordt het gevaarlijk. Dat hebben we geleerd uit ‘De slimste mens’ vanavond. Net als waar de littekens van Steven Van Gucht, Alexander Heyndrickx en Jan Jaap van der Wal vandaan komen.

De winnaar van woensdagavond:

Acid doet het weer, ondanks dat hij bij zijn filmfragment over de Disney-film Cruella niets wist. Gelukkig kunnen zijn tegenstanders ook niets aanvullen.

De verliezer:

Steven Van Gucht neemt het in de finale op tegen Red Lion Alexander Heyndrickx. Alexander komt bij de laatste vraag eerst aan de beurt. Hij kon vier trefwoorden geven bij ‘Wat weet je over de Twin Towers?’ Dat blijkt voldoende om Van Gucht naar huis te spelen.

De nieuwkomer van donderdagavond:

Heidi De Pauw, CEO van Child Focus

De beste quotes:

Steven Van Gucht: “Toen ik twee jaar was, ben ik in glas gevallen. En die glasscherf is door mijn lip gegaan. Dat is een litteken gebleven.”

Ella Leyers: “Alexander, ben jij na de Olympische Spelen ook in een glasbak gevallen?”

Heyndrickx die een litteken tussen zijn wenkbrauwen heeft: “Nee, ik heb een stick tijdens de wedstrijd in mijn gezicht gekregen.”

Jan Jaap van der Wal: “Bij mij heeft iemand met een hockeystick een heel glas in m’n gezicht geramd.”

***

Leyers nadat Heyndrickx zijn gouden medaille bovenhaalt: “Neem jij dat overal mee? Voor mij 100 gram salami en moet je mijn medaille eens zien?”

Het mooiste moment:

U denkt dat actrice Ann Tuts nooit haar cool verliest? Soms wordt een mens zo ver gedreven, dat het knapt. Op de melodie van ‘FC De Kampioenen’-soundtrack wordt ze tot vier keer onderbroken. Waarop ze een geweer bovenhaalt en de zangers buiten beeld af knalt. Sat allemaal om te vragen wat men weet over Sylvester Stallone. (eadp)

De tussenstand