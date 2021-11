In Dortmund ging het iets moeizamer, maar Ajax blijft wel foutloos in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers gingen met 1-3 winnen in het Signal Iduna Park en plaatsten zich zo al na vier groepswedstrijden voor de zestiende finales. Ook Liverpool mag zich al opmaken voor de zestiende finales na 2-0-winst tegen Atlético.