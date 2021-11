De actie gisterochtend tegen militairen met extreemrechts gedachtegoed vond onder meer plaats in kazerne Saffraanberg in Sint-Truiden. — © Tom Palmaers

Sint-Truiden

De legerkazernes van Sint-Truiden, Florennes en Heverlee kregen gisterochtend bezoek van de politie. Die heeft vijf militairen met extreemrechtse sympathieën in het vizier. Met de huiszoekingen willen Defensie en het parket na de affaire-Jürgen Conings een duidelijk signaal uitsturen: voor neonazi’s is in het leger geen plaats.