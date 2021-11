Ook in hotel Holiday Inn in Hasselt verblijven er West Ham-supporters. “Maar ze gedragen zich voorbeeldig.” — © Serge Minten

Genk

De politie verwacht donderdag heel wat Engelse supporters zonder tickets in Genk en Hasselt voor de Europa League-wedstrijd KRC Genk-West Ham United. “We zetten extra ploegen in”, klinkt het. In Hasselt alleen al hebben fans van The Hammers zowat 500 hotelkamers geboekt.