Club Brugge toont meer weerstand tegen Manchester City maar verliest opnieuw met duidelijk verschil

Ook bij zijn veertiende wedstrijd op Engelse bodem is het niet gelukt. Club Brugge toonde meer weerstand dan twee weken geleden in Jan Breydel, maar plooide opnieuw tegenover de kwalitatieve overmacht van Manchester City. De echte rivaal heet vanaf nu Rasenballsport Leipzig, dat op de valreep gelijkspeelde tegen PSG en een punt inloopt op blauw-zwart in de strijd om de derde plaats.

“Ik ben er zeker van dat Philippe Clement met een ander plannetje zal komen.” Een uur na de 1-5-demonstratie in Brugge had City-coach Pep Guardiola al een flauw vermoeden van wat zijn ploeg twee weken later in Manchester te wachten zou staan. In een gezellig druk Etihad – de thuissupporters waren in groten getale buitengekomen om Club Brugge te ontvangen – trokken de troepen van Philippe Clement zich met zeven spelers terug in de eigen zestien. Even leek het dat ze voor het doel van Simon Mignolet een kampvuur wilden aanleggen en haringen in de grasmat duwen. Alleen Hans Vanaken, Noa Lang en Charles De Ketelaere stonden iets verder in het veld.

Brandon Mechele kwam ten koste van Kamal Sowah in de ploeg als extra verdediger. Mats Rits en Ruud Vormer – de vervanger van de geschorste Eder Balanta – concentreerden zich op de balrecuperatie. Club probeerde de vroege storm van City te overleven maar na een driedubbele aanval van de thuisploeg – eerst een bal op de paal van Cancelo en dan een redding van Mignolet op Foden – plooide blauw-zwart onder de druk van de City-aanvallers. Foden scoorde 1-0, Eduard Sobol hief het buitenspel op.

Club vreesde een herhaling van het scenario uit de heenwedstrijd maar nog voor City er erg in had stond het 1-1. Ruud Vormer bediende Charles De Ketelaere, die teruglegde tot bij Hans Vanaken. De man die in zjin laatste vijf Champions League-wedstrijden telkens had gescoord, pakte uit met een technisch knap uitgevoerde volley. City-doelman Ederson redde, maar De Ketelaere bracht de bal opnieuw voor doel en zag hoe het leer via de voet van Bernardo Silva en het hoofd van John Stones in doel caprioleerde.

Het doelpunt mocht dan met evenveel kunde als geluk tot stand zijn gekomen, Club putte vertrouwen uit de 1-1-stand op het grote videoscherm. De Bruggelingen konden de bal iets langer in de ploeg houden en schoven op op het veld van de tegenstander. City zette nu minder druk en zowel Hendry (met de kop na een vrije trap van Ruud Vormer) en De Ketelaere (trap met links na een infiltratie van Hendry) zette Ederson aan het werk.

De 1.700 meegereisde Club-fans hadden het erg naar hun schik in hun vak schuin achter doel. Ze zongen de Liverpool-hymne “You’ll never walk alone” en hadden voor de wedstrijd een spandoek meegebracht om zich uit te spreken tegen geweld. Ook de City-supporters staken de neergeslagen Belgische fan Guido De Pauw een hart onder de riem. Minder fraai was dat de Club-fans voor de tweede opeenvolgende keer floten toen de spelers van beide ploegen knielden tegen racisme.

Aan de rust stond de 1-1 nog steeds op het bord en was Paris Saint-Germain op voorsprong gekomen in Leipzig. Niet alleen behield Club zo zijn voorsprong op zijn Duitse rivalen, het bouwde zijn voorsprong zelfs uit.

Simon Mignolet behoedde Club voor de snelle achterstand in de tweede helft. Hij belette Riyad Mahrez met een beenveeg het scoren. Daarna kwam Club goed weg toen uitblinker Cancelo een plaatsbal over de kooi van Mignolet schilderde.

Club deed ook nog mee en Clinton Mata – duidelijk beter op dreef dan in de heenmatch – speelde Charles De Ketelaere aan. Die nam de bal goed mee maar kreeg zijn schot net niet tussen de palen.

Helaas voor Club maakte City van die schaarse aanval gebruik om genadeloos tegen te prikken. Cancelo kreeg tijd en ruimte om voor te zetten, Riyad Mahrez dook op uit de rug van Nsoki om de 2-1 binnen te koppen. De Franse Algerijn scoorde met Leicester City en Manchester City in elk van de vier confrontaties met Club in totaal zes goals. Van een boeman gesproken.

City had nu eenvoudig overmacht en de maag van de Club-spelers sloeg in een kramp toen Pep Guardiola gelijktijdig Raheem Sterling en Gabriel Jesus in de strijd bracht. Niet veel later leidde dat tot de derde hemelsblauwe goal. Na een lang uitgespannen aanval liep Gündogan op het juiste moment diep om Sterling de 3-1 aan te bieden.

Ook Kevin De Bruyne viel nog in bij City terwijl Club-trainer Philippe Clement het onmogelijke probeerde met Ignace Van der Brempt, Noah Mbamba en Bas Dost. Getoverd werd er niet meer, Gabriel Jesus tekende in het slot nog voor de 4-1.

Club mag terugblikken op een verdienstelijke wedstrijd maar het resultaat is uiteindelijk hetzelfde als in de heenmatch. De kwaliteit van de tegenstander is te groot – wat ook de gekozen strategie was.

Het slechtste nieuws van de avond viel na het laatste fluitsignaal. RB Leipzig zette nog een penalty om tegen Paris Saint-Germain en loopt een punt in op Club Brugge. Het laatste thuisduel tegen de Duitsers wordt nu een must win wil Club een doorgangsbewijs in de Europa League versieren.