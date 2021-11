Egyptische regering verhuist naar nieuwe hoofdstad in december

De nieuwe administratieve hoofdstad, die sinds 2015 gebouwd wordt en nog geen naam heeft, is een van de paradepaardjes in een reeks van megaprojecten van president Abdel-Fatah al-Sissi. Eerder dit jaar zei al-Sissi, die sinds 2014 aan de macht is, dat de inhuldiging van de nieuwe hoofdstad de geboorte zou inluiden van een nieuwe republiek in Egypte.

Al-Sissi gaf de regering de opdracht vanaf december kantoren te verhuizen naar een regeringswijk in de nieuwe hoofdstad. Daar zal ook het parlement gevestigd zijn, een zakenwijk, luchthaven en groot openbaar park. Ook de grootste toren van Afrika moet er komen.

Zodra de hoofdstad klaar is, zal die de druk verlagen op het eeuwenoude Caïro, zeggen regeringsverantwoordelijken. Met zijn 6,5 miljoen inwoners is die stad zeer dichtbevolkt.

