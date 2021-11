Advocaten van wapenspecialiste op set van Alec Baldwin-film ‘Rust’ spreken van mogelijke “sabotage”

Er is mogelijke sabotage in het spel bij het dodelijke schietincident op de set van de film Rust, waar steracteur Alec Baldwin een collega doodschoot en een andere verwondde. Dat hebben de advocaten van de vrouw die op de filmset verantwoordelijk was voor de wapens gezegd.

Het was Hannah Gutierrez-Reed die op de filmset van Rust, in New Mexico, verantwoordelijk was voor de wapens. Zij is geschokt na de feiten, zei ze vorige week nog. Nadat zij het wapen doorgegeven had aan regie-assistent, en die vervolgens aan Alec Baldwin, voltrok zich het drama: in plaats van een losse flodder werd een echte kogel afgevuurd. De cameraregisseuse overleefde het niet, een collega liep verwondingen op maar overleefde het.

In The Today Show hebben de advocaten van Gutierrez-Reed nu enkele opmerkelijke uitspraken gedaan. Zij suggereerden daar dat het best zou kunnen dat er sprake is van sabotage door iemand die op de filmset actief was. Ze wijzen daarbij onder meer op het feit dat meerdere leden van de crew enkele uren voor het incident de set verlaten hadden uit protest tegen de werkomstandigheden.

“Ik denk dat iemand die dat doet, de film ook wel zou willen saboteren om een punt te maken”, zei Jason Bowles, een van de advocaten. “Om te tonen dat ze misnoegd en ongelukkig zijn. Ik denk niet dat er iemand is die je op dit moment kan uitsluiten.”

Onbewaakt

Bowles voegde er nog aan toe dat “we weten dat er een echte kogel, die er niet had moeten zijn, tussen een boel losse flodders zat”. “We zien daarnaast mensen die de set verlaten hadden, die weggelopen waren omdat ze kwaad waren. We hebben een periode tussen 11 en 13 uur die dag waarop de wapens onbewaakt waren. Daar was tijd genoeg om ermee te knoeien.”

De munitie lag in een truck op de set, zei Robert Gorence, de andere advocaat van Gutierrez-Reed. “Dat voertuig werd helemaal niet bewaakt, iedereen had de kans en toegang.” Hun cliënte bereidde de munitie voor, maar daarna waren er dus die twee uren waarin er niemand bij was.